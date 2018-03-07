Melovin рассказал о подготовке к Евровидению-2018 (фото, видео)

Певец хочет, чтобы его выступление было настоящим, а не пластмассовым, а его самого запомнили в Европе.

Melovin, который представит Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2018» в Лиссабоне, рассказал, как готовится к конкурсу и чего ожидает от своего выступления. Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН.

По словам певца, сейчас идет активная подготовка к конкурсу и проходят активные репетиции.

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«Я забываю, что такое сон. Но я не переживаю по этому поводу. Продолжаются репетиции, очень мало времени остается на свои потребности, на общение с родными ... Мне все нравится. Я знал, что будет именно такой график», - сказал он.

MELOVIN, не раскрывая детали, пообещал, что некоторые изменения его номера к конкурсу будут: «Никому не рассказываю, что будет меняться в постановке. Да, что-то будет меняться ... Я знаю, что огонь будет, глаз будет. А дальше посмотрим, потому что хочется, во-первых, чтобы выступление в Лиссабоне был настоящим, а не пластмассовым. Чтобы это было правильным. А что будет меняться, не хочу рассказывать, я люблю интригу».

«Нет специального месседжа для Европы. У меня есть тату, где написано Brave, Love. Freedom (Храбрость, Любовь, Свобода). Мне кажется, это три вещи, которые должны быть у каждого из нас ... Очень много вещей, которые сбивают тебя с твоей мечты, отталкивают от этого ... Поэтому мне кажется сам месседж, который я хочу донести слушателю в Европе, категории людей, которые смогут меня услышать, понять: мне хочется, чтобы люди шли к своей цели, своей мечте, имели возможность воплощать в реальность свои мечты. Мне кажется, мечты, нами управляют мечты», - пояснил также певец.

MELOVIN также прокомментировал прогнозы букмекеров, которые сейчас анонсируют ему 23-е место: «Совсем не волнует. Второе место, если я не ошибаюсь, это Болгария, которая еще даже не определилась с песней. Поэтому мнение букмекеров важно, но не сейчас. Думать о букмекеров еще рано».

Относительно обещания привезти победу MELOVIN добавил: «Победа разная. Важно другое дело ... Важно запомниться Европе ... Мне важно, чтобы меня там запомнили, чтобы песню там пели потом ... Место - это относительная вещь. Иногда второе место может быть громче, чем предыдущее».

Как сообщал УНИАН, в финале национального отбора от Украины на международный песенный конкурс «Евровидение-2018» победил певец MELOVIN.

Жюри отдало исполнителю пять баллов, а зрители - самый высокий балл - шестерку.

Победителем «Евровидения-2017», финал которого прошел в Киеве 13 мая 2017 года, стал представитель Португалии Сальвадор Собрал. Украинская группа O.Torvald заняла 24-е место.

«Евровидение-2018» пройдет в столице Португалии - Лиссабоне. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, финал – на 12 мая.