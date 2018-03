Топ-10 самых ожидаемых музыкальных фестивалей мира

Музыкальная десятка. Какие фестивали стоит посетить в этом году.

Мировая индустрия музыкальных фестивалей расправляет крылья и подсчитывает барыши — и все благодаря миллениалам, не мыслящим своей жизни без подобных мероприятий. Представляем 10 самых популярных музыкальных фестивалей мира, которые стоит посетить в этом году.

1. DONAUINSELFEST Где: Вена, Австрия. Когда: 22–24 июня 2018 года. Число зрителей в 2017 году: 2,8 млн Австрийский Donauinselfest, в программу которого входит музыка на любой вкус, с 2015 года гордо носит звание самого посещаемого музыкального фестиваля в мире. Тогда же он попал в Книгу рекордов Гиннесса, собрав за три дня на одной локации 3,3 млн зрителей.

2. MAWAZINE Где: Рабат, Марокко. Когда: 22–30 июня 2018 года. Число зрителей в 2017 году: 2,4 млн. В 2018 году организаторы фестиваля Mawazine, который ежегодно собирает первостепенных звезд арабской и африканской музыки, ожидают прирост зрителей: для этого они перенесли даты проведения с середины мая на конец июня, когда закончатся экзамены в школах. При этом на большинство концертов вход свободный. Мероприятие с 17-летней историей в последние годы проходит под патронатом Его Величества короля Мохаммеда VI.

3. SUMMERFEST Где: Милуоки, США Когда: 27 июня — 1 июля, 3–8 июля 2018 года Число зрителей в 2017 году: 830 тыс. Фестиваль Summerfest уже 50 лет объединяет фактически все популярные музыкальные направления от кантри до рока и считается крупнейшим в США. В прошлом году хедлайнерами его открытия были культовые Red Hot Chili Peppers. Продолжили 11-дневную программу Pink, Боб Дилан, The Chainsmokers и другие звезды.

4. ROCK IN RIO Где: Рио-де-Жанейро, Бразилия. Когда: сентябрь 2019 года Число зрителей: в среднем 700 тыс.

Где: Лиссабон, Португалия Когда: 23, 24, 29 и 30 июня 2018 года. Число зрителей: в среднем 350 тыс. Первый Rock In Rio состоялся в 1985 году и уже на старте собрал 1,5 млн слушателей: тогда здесь вы- ступила легендарная британская группа Queen. В последнее десятилетие Rock In Rio проводится поочередно в Южной Америке по нечетным годам и в Южной Европе — по четным. В этом году в Лиссабоне ожидаются Muse, Бруно Марс, The Killers и Кэти Перри.

5. ESSENCE Где: Новый Орлеан, США. Когда: 5–8 июля 2018 года. Число зрителей в 2017 году: 470 тыс. Фестиваль Essence в Южном Орлеане, впервые проведенный в 1995 году, — одно из крупнейших календарных событий в афроамериканской культуре и му-зыке. В 2018 году его хедлайнерами станут Джанет Джексон и Эрика Баду.

6. SZIGET Где: Будапешт, Венгрия. Когда: 8–15 августа 2018 года. Число зрителей в 2017 году: 450 тыс. Фестиваль, считающийся одним из главных музыкальных событий Европы, примечателен тем, что на его сцены проложили дорогу украинские музыканты. Среди тех, кто выступал на Sziget, — группы ТНМК, Гайдамаки, Onuka, ДахаБраха и Atomic Simao

7. NEW ORLEANS JAZZ AND HERITAGE FESTIVAL Где: Новый Орлеан, США. Когда: 27–29 апреля, 3–6 мая 2018 года Число зрителей в 2017 году: 425 тыс. Фестиваль, считающийся одним из главных музыкальных событий. Фестиваль новоорлеанского джаза и традиций проводится с 1970 года, и его программа включает в себя джаз, блюз, госпел, кантри, латиноамериканскую музыку и местные стили. Впрочем, здесь можно услышать и представителей других жанров — в 2018 году на фестивале выступят Стинг и Aerosmith.

8. TOMORROWLAND Где: Бом, Бельгия Когда: 20–22 и 27–29 июля 2018 года Число зрителей в 2017 году: 400 тыс. Отыграть сет на Tomorrowland — часть обязательной программы для каждого из лучших мировых диджеев. Здесь побывали все главные звезды электронной сцены, многие из них выступают на бельгийском фестивале ежегодно.

9. ELECTRIC DAISY CARNIVAL Где: Лас-Вегас, США Когда: 18–20 мая 2018 года Число зрителей в 2017 году: 400 тыс. Electric Daisy Carnival, один из крупнейших мировых фестивалей электронной танцевальной музыки, впервые состоялся в 1990-х в Лос-Анджелесе. Затем он несколько раз менял локацию и сейчас разворачивается в Лас-Вегасе, в Орландо, а также в Европе, Южной Америке и Азии: в этом году уже состо- ялся его танцевальный уикенд в Мексике, на очереди — Китай и Япония.

10. SUNBURN Где: Пуна, Индия Когда: декабрь 2018 года Число зрителей в 2017 году: 350 тыс Крупнейшим фестивалем электрон- ной музыки в Индии — а иногда и просто крупнейшим азиатским му- зыкальным фестивалем — счита- ется индийский Sunburn. Начиная с 2007 года он проходил в Гоа, а два года назад покинул побережье и пе- реместился вглубь материка, в город Пуна.

Полную версию материала об истории музыкального движения читайте в свежем выпуске журнала "Новое время".