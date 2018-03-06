Ани Лорак сфотографировалась с пресс-секретарем Путина (фото)

Опальная украинская звезда позировала рядом с Дмитрием Песковым.

Опальная украинская певица Ани Лорак сфотографировалась вместе с пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым.

Читайте такжеСбежавшая украинская певица похвасталась своими успехами в РоссииСнимок был опубликован на странице rr_photo в Instagram. Как можно увидеть, на фото также запечатлены российский певец Филип Киркоров и артистка Полина Гагарина.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, гастролирующие в РФ украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода получили престижные награды на российской музыкальной премии "ЖАРА MUSIC AWARDS", которая состоялась в воскресенье, 4 марта.