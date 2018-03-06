Ани Лорак сфотографировалась с пресс-секретарем Путина (фото)

10:54, 06 марта 2018
Общество
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Ани Лорак стоит рядом с Песковым / фото instagram.com/rr_photo

Читайте такжеСбежавшая украинская певица похвасталась своими успехами в РоссииСнимок был опубликован на странице rr_photo в Instagram. Как можно увидеть, на фото также запечатлены российский певец Филип Киркоров и артистка Полина Гагарина.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, гастролирующие в РФ украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода получили престижные награды на российской музыкальной премии "ЖАРА MUSIC AWARDS", которая состоялась в воскресенье, 4 марта.

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Теги: #Ани Лорак в России#Ани Лорак#Ани Лорак и Песков