Скандальные Лорак и Лобода стали победительницами престижной российской премии
10:24, 05 марта 2018Общество
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Лорак одержала победу в номинации "Певица года", Светлана Лобода получила награду "Песня года".
Лобода получила награду "Песня года" / Instagram
Гастролирующие в РФ украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода получили престижные награды на российской музыкальной премии "ЖАРА MUSIC AWARDS", которая состоялась в воскресенье, 4 марта.
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Об этом сообщили в Stories на официальном Instagram-аккаунте канала "Жара".
Так, Ани Лорак одержала победу в номинации "Певица года". В свою очередь, Светлана Лобода получила награду "Песня года". По версии музыкального канала "Жара" лучшим хитом 2017 года стала ее композиция "Случайная".
Как сообщал УНИАН, ранее сбежавшая в Россию Лобода похвасталась престижной украинской премией.
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