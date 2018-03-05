Скандальные Лорак и Лобода стали победительницами престижной российской премии

Лорак одержала победу в номинации "Певица года", Светлана Лобода получила награду "Песня года".

Гастролирующие в РФ украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода получили престижные награды на российской музыкальной премии "ЖАРА MUSIC AWARDS", которая состоялась в воскресенье, 4 марта.

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Об этом сообщили в Stories на официальном Instagram-аккаунте канала "Жара".

Так, Ани Лорак одержала победу в номинации "Певица года". В свою очередь, Светлана Лобода получила награду "Песня года". По версии музыкального канала "Жара" лучшим хитом 2017 года стала ее композиция "Случайная".

Как сообщал УНИАН, ранее сбежавшая в Россию Лобода похвасталась престижной украинской премией.