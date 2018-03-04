Поющие для России: журналисты рассказали о жизни украинских артистов-гастарбайтеров (видео)

Как Россия крадет молодых звезд Украины и как на виллы и машины "напели" Вера Брежнева и Лобода в Москве? Кто и зачем срывает концерты певцам: это позиция или работа за деньги. А также "награди меня народным" - как направо и налево раздают звания и почему действительно народные от них отказываются.

Сколько зарабатывают те, что поют для России, какие машины за миллионы долларов разбивает Светлана Лобода, где и как поселилась Ани Лорак и вернется ли она в Украину, хотя бы "как прелетная птица"?

В сюжете "Украинских сенсаций" журналисты раскрыли план России, почему им понадобились украинские звезды во время конфликта на Востоке Украины и как еще совсем молодые украинские певцы становятся мишенью номер 1 для российских продюсеров.

Народная артистка Украины Тамара Яценко - сегодня ей есть что сказать. Поделиться тем, о чем как-то не принято было говорить украинским звездам. Она не боится, что за ее слова начнут срывать спектакли или блокировать театр. Она заговорит о тех, кто несмотря на сложные украинско-российские отношения частенько гастролирует в стране-агрессора и про ту тонкую грань морали, что позволяет это делать.

"У меня там (в России - ред.) однокурссники - хорошие, прекрасные люди. Они же не виноваты, что там этот "Крошка Цахес", как на него (Путина - ред.) в России говорят", - отмечает Яценко.

Тамара Яценко впервые признается: не нужных украинских актеров умышленно и всегда заменяли на коллег из того самого некогда братского государства.

С приходом настоящей войны ситуация кардинально меняется: украинские артисты внезапно и неожиданно становятся в тренде. Россия прежнее пренебрежение забывает и начинает переманивать украинских артистов. Отдают им вечерние праймы на телеканалах, номинируют в различных премиях, приглашают на концерты и самое главное - этим дают зарабатывать тысячные гонорары, которые с украинскими заработками нечего и сравнивать.

Не удивительно, что многие звезды соблазняются и как будто забывают, что на дворе гибридная и настоящая война.

Успешный и любимый певец в Украине Иван Дорн, который только недавно пел "Танец пингвина" в футболке с трезубцем, чем умножил свою популярность в родной стране в несколько раз, внезапно почему-то меняется. Давая интервью "меняет" отношение части украинцев к своему творчеству. Украинцы шокированы и возмущены. На певца реально начинают "охотиться" журналисты. Тот, словно дикий зверь, убегает от вооруженных микрофоном "охотников".

Вместо комментариев Дорн пишет стихотворение "Откровенная исповедь настоящего музыканта" и смелое обращение к патриотам, которые успели похоронить певца.

Другие артисты начинают четко понимать: нужно делать выбор и шекспировское "быть или не быть" превращается в "предатель или гастарбайтер" - выступать или нет.

Тоня Паперная - популярная московская актриса и жена русской кинозвезды Владимира Яглыча. Маленькое уточнение: в Украине ее знают, как дочь народной артистки Ольги Сумской. И звездная мама убеждена: искусство не имеет никакого отношения к политике.

Что же так манит украинских звезд к агрессивному соседу? Все же такой, казалось бы, очевидный вопрос: "А стоит ли выступать в агрессора?" - ставит в тупик многих артистов.

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О своих коллегах, которые выступают "где-то там, у соседа", украинские артисты говорят осторожно.

Один из тех, кто наотрез отказался от концертов в агрессивного соседа, - это Александр Пономарев. И он это сделал задолго до Майдана и военной агрессии. Хотя и сейчас получает приглашения выступить на больших сценах Москвы за десятки тысяч долларов.

Еще с начала независимости это была привычная практика, когда украинские звезды ехали в Россию и подстраивались под российские публику. Но не сегодня.

Но лишь единицы решаются говорить о коллегах, которые умеют работать "на два фронта". И все же, что заставляет во времена войны покидать Украину и выступать в агрессора?

Позиция для артиста, как говорят коллеги, вещь принципиальная. И принцип в голове, ведь прошло уже 4 сложных года и со стороны украинского государства не было ни одного постановления или запреты на выступление. Остается полагаться только на сознательность звезд-гастролеров.

"Наша страна должна была бы запретить нашим актерам, нашим артистам ездить туда (в Россию - ред.), потому что нельзя во время войны этого делать. Но наша власть этого никогда не сделает, потому что она сама во время войны занимается торговлей на прямую со страной-агрессором", - отмечает писательница Лариса Ницой.

Именно поэтому певец Дорн и Светлана Лобода, что сбежали петь в Россию, могли получать на уровне с другими звездами украинскую премию Yuna-2018.

И когда речь заходит о принципе, то надо понимать, что этот "принцип" будет стоить артистам, в буквальном смысле, миллионы гривен.

Вакарчук и его группа "Океан Эльзы" чуть ли не самая популярная и самая желанная в России - она собирала российские залы, тысячные гонорары "зеленых", но вдруг отказалась от всего опять же ради принципа. С декабря 2013 "Океан Эльзы" не дал ни одного концерта в России. А "Первый канал" выдумал аж 35 концертов, чтобы доказать: без российской сцены не сможет существовать даже самый популярный артист Украины.

Так думала и украинка Анастасия Приходько, когда представляла Россию на Евровидении 2009 года. Однако после начала войны сразу завершила карьеру в восточных соседей, отказалась от всех российских наград и даже запретила себе общаться на языке агрессора.

"Искусство и политика - они очень рядом. Потому что чтобы ты не делал, на тебя смотрят и наблюдают за твоими поступками. Налево или направо - тебя моментально начнут клевать", - говорит Приходько.

Российский рынок перестал существовать и для культовой Onuka. Хотя кремлевская эстрада не раз признавалась в любви к гениальной украинке.

Но что примечательно: пока немалое количество украинских звезд топчут российскую сцену и работают с Россией, в самой же России есть певцы, которые имеют и пострадали за проукраинскую позицию: группа "Машина времени" во главе с Макаревичем, Борис Гребенщиков, лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина российский рэпер Noize MC и др..

Без преувеличения выбор должен делать каждый артист. И сегодня даже странно вспоминать, что еще несколько лет назад украинские и российские голоса звучали в унисон. Без восточных соседей в Киеве не проходил ни один масштабный концерт и не снимали ни один рейтинговый проект.

Поп-дива Ани Лорак по иронии судьбы первой почувствовала гнев и немилость большого количества украинцев.

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Под Волновахой пополам режут небо предсмертные крики украинских бойцов. Украина в агонии и вместе решает наказывать, но кого? Виновной выходит Ани Лорак.

Лорак отчаянно пытается восстановить утраченную репутацию, идет ва-банк и снимает клип на трагическую народную песню, посвящая ее украинским солдатам. И вместо желанного прощения, Ани Лорак накрывает тройная волна ненависти. Но "изменщицу" для части украинцев с распростертыми объятиями принимает Россия-матушка. Судя по всему скромная украинская "Золушка" совсем не страдает в хищном московском "королевстве": грандиозные сольные шоу в Кремле, толпы ошалевших поклонников. Не нужные гривни меняются на желаемые евро - 40 тысяч евро гонорар - это стартовая цена концерта Лорак.

Благодаря заоблачным гонорарам певица покупает собственный замок в центре Москвы.

Пока звезд манят заоблачные гонорары и имения в России, журналистов интересует ответ на резонный вопрос: почему Россию так заинтересовали именно украинские артисты? Неужели нищей России так не хватает собственных талантов, что приходится и здесь посягать на украинское? А может потому, что украинские звезды неосознанно становятся пешками в очередной гибридной войне? Ведь присвоение себе всех культурных достижений Украины - одна из главных идей восточного соседа.

История с Ани Лорак первая, но далеко не последняя. Вспомните хотя бы недавний скандал с еще одной украинской певицей Светланой Лободой. Гонорар Лободы в России взлетает до заоблачных 50 тысяч евро - в Украине ей заработать столько вряд ли удалось бы. Российские поклонники на руках носят украинок. Медиа Кремля четко дают понять: в отличие от "озлобленной" Родины, здесь их будут любить и щедро вознаградят.

Как Россия крадет молодых звезд Украины и как на виллы и машины "напели" Вера Брежнева и Лобода в Москве? Кто и зачем срывает концерты певцам: это позиция или работа за деньги? Впервые на экранах те, кто выдвигает требования к звездам и сколько стоит не замечать российских гастролеров в Украине. А также "награди меня народным" - как направо и налево раздают звания и почему действительно народные от них отказываются.