Приходько назвала своих украинских фаворитов на Евровидении-2018

У Кадная и Илларии были замечательные композиции, говорит певица.

Популярная певица, заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько рассказала о своих фаворитах на Евровидение-2018.

Артистка, во время чата на "Главреде", заявила, что прекрасной была композиция у Илларии.

"Иллария. Прекрасная композиция, я считаю", — сказала она.

Еще, по словам певицы, ей очень понравился Каднай.

"Наконец у нас на сцене есть самец! У Кадная была замечательная композиция, офигенно мужики выступили. Побольше бы Кадная на нашей сцене, а то у нас негусто на сцене с мужиками…", — сказала она.

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Также Приходько спрогнозировала, что на песенном конкурсе "Евровидение-2018" участник от нашей страны Melovin (Костянтин Бочаров) должен занять 10-15 место.

Украине, по ее мнению, на мероприятии пока тройка и пятерка не светит долго.

"Теоретически, если брать по политике, то, по идее, Melovin должен занять 10-15 место… я желаю парню удачи", — отметила собеседница.

По ее словам, на исполнителе "сейчас тяжелая миссия, которая легла ему на плечи".

"Его должны хорошо подготовить к конкурсу со всех сторон", — добавила гостья.

Напомним, 24 февраля в Украине состоялся финал Нацотбора на "Евровидение-2018", больше всего баллов набрал Melovin, на втором месте оказалась Tayanna, а третье заняла группа Kadnay.

В 2017-м "Евровидение" проходило в Киеве, в нем победил представитель Португалии Сальвадор Собрал. В нынешнем году мероприятие состоится в португальской столице — Лиссабоне.