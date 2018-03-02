Утро начинается не с кофе: Ляшко перед работой поет караоке и танцует с женой (видео)

17:39, 02 марта 2018
Общество
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Ляшко: Утром поешь, танцуешь с любимой – и весь день, как на крыльях! Попробуйте! / скриншот

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"Прекрасное начало рабочего дня. Утром поешь, танцуешь с любимой – и весь день, как на крыльях! Попробуйте!" – написал он.

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Теги: #Ляшко