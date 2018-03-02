Любовный треугольник: нардеп Дейдей разводится с женой (фото, видео)

Для жены, которая теряет мужа, эта тема очень болезненная.

Нардеп Евгений Дейдей из "Народного фронта", которого хотели лишить неприкосновенности из-за возможного незаконного обогащения, разводится со своей женой.

Она уже подтвердила эту информацию и намекнула, что причиной этому стала "третья" в их отношениях, говорится в сюжете ТСН.

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Подробности жена не комментирует, но отмечает, что для нее это очень наболевшая тема. А вот пока не разведенный Дейдей уже публикует на своей странице в соцсети счастливые фото с Дарьей Ледовских с романтической подписью "Спасибо, что ты есть".

Известно, что Дарья – племянница Елены Ледовских, также нардепа из "Народного фронта" и правой руки Николая Мартыненко. Заседание суда по поводу развода и раздела имущества уже назначено через две недели. Согласно декларации депутата, две квартиры в Одессе принадлежат его жене Інге.