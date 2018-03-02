Любовный треугольник: нардеп Дейдей разводится с женой (фото, видео)

16:50, 02 марта 2018
Общество
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Дейдей и Ледовских / фото facebook.com/evgeniy.deidei

Она уже подтвердила эту информацию и намекнула, что причиной этому стала "третья" в их отношениях, говорится в сюжете ТСН.

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Подробности жена не комментирует, но отмечает, что для нее это очень наболевшая тема. А вот пока не разведенный Дейдей уже публикует на своей странице в соцсети счастливые фото с Дарьей Ледовских с романтической подписью "Спасибо, что ты есть".

Известно, что Дарья – племянница Елены Ледовских, также нардепа из "Народного фронта" и правой руки Николая Мартыненко. Заседание суда по поводу развода и раздела имущества уже назначено через две недели. Согласно декларации депутата, две квартиры в Одессе принадлежат его жене Інге.

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Теги: #Нардеп Дейдей#Дейдей жена#Дейдей развод