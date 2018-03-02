Настя Каменских выпустила второй сольный трек (видео)

15:24, 02 марта 2018
Общество
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Лирик-видео появилось на официальной странице NK в YouTube.

Отметим, что фрагмент этой песни звучал в дебютной композиции певицы "Это моя ночь".

Как сообщал УНИАН, Настя Каменских вызвала настоящий ажиотаж своим очередным снимком.

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Теги: #Настя Каменских#новая песня каменских