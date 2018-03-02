Настя Каменских выпустила второй сольный трек (видео)

Фрагмент этой песни звучал в дебютной композиции певицы "Это моя ночь".

Бывшая участница дуэта "Потап и Настя", а ныне сольная исполнительница Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, выпустила второй сольный трек в карьере под названием "Дай мне".

Лирик-видео появилось на официальной странице NK в YouTube.

Отметим, что фрагмент этой песни звучал в дебютной композиции певицы "Это моя ночь".

Как сообщал УНИАН, Настя Каменских вызвала настоящий ажиотаж своим очередным снимком.