Настя Каменских выпустила второй сольный трек (видео)
15:24, 02 марта 2018Общество
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Фрагмент этой песни звучал в дебютной композиции певицы "Это моя ночь".
Настя Каменских выпустила новую песню
Бывшая участница дуэта "Потап и Настя", а ныне сольная исполнительница Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, выпустила второй сольный трек в карьере под названием "Дай мне".
Лирик-видео появилось на официальной странице NK в YouTube.
Отметим, что фрагмент этой песни звучал в дебютной композиции певицы "Это моя ночь".
Как сообщал УНИАН, Настя Каменских вызвала настоящий ажиотаж своим очередным снимком.
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