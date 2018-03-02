Отдых под пальмами: 70-летняя Ротару похвасталась роскошным загаром (фото)
10:09, 02 марта 2018Общество
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София Ротару отдыхает в теплых странах.
Фото с отдыха под пальмами певица опубликовала в своем Instagram / instagram/sofiarotaru
70-летняя София Ротару, кажется, не спешит возвращаться в Украину, которую в первый день весны засыпало снегом. Артистка сейчас находится в намного более теплых краях.
Фото с отдыха под пальмами певица опубликовала в своем Instagram.
"Вот и наступила долгожданная весна! Пусть с ней будут связаны прекрасные моменты в вашей жизни! Будьте счастливы!", - подписала она фото.
Как сообщал УНИАН, Ротару с невесткой и внучкой-моделью снялась для обложки журнала.
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