Отдых под пальмами: 70-летняя Ротару похвасталась роскошным загаром (фото)

10:09, 02 марта 2018
Общество
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instagram/sofiarotaru

Фото с отдыха под пальмами певица опубликовала в своем Instagram.

"Вот и наступила долгожданная весна! Пусть с ней будут связаны прекрасные моменты в вашей жизни! Будьте счастливы!", - подписала она фото.

Как сообщал УНИАН, Ротару с невесткой и внучкой-моделью снялась для обложки журнала.

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Теги: #ротару на отдыхе#ротару на пляже