Приходько предложила ввести на ТВ маркировку для артистов, гастролирующих в России

Приходько посетовала на то, что у руководителей Украины "в голове еще Советский Союз".

Украинских артистов, гастролирующих в России, можно особым образом представлять в телеэфирах с соответствующими подписями. Об этом заявила заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько, представлявшая Россию на Евровидении в 2009 году.

Читайте такжеYuna-2018: продюсеру музыкальной премии пришлось объясняться из-за участия сбежавших в РФ Дорна и Лободы"А еще можно делать так: когда артист пересекает границу, возвращаясь из России в Украину, можно прямо на таможне записывать с ним видео — пусть скажет на камеру: "Я — предатель. Во время войны я поехал/-ла на гастроли в Российскую Федерацию (или получать награды в России)", - заявила Приходько, отвечая на вопросы читателей во время чата в "Главреде".

По мнению певицы, артистами, которые гастролировали в России, должны заниматься представители власти на высоком уровне. "Но, возвращаясь к нашим баранам, у тех, кто сейчас управляет страной, в голове еще Советский Союз, потому гастроли в России — это норма. То есть они по-прежнему думают, что есть один большой Советский Союз, потому все ездят из страны в страну", - говорит Приходько.

Как сообщал УНИАН, ранее Кириленко презентовал законопроект об украинских артистах в России.