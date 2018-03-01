Тина Кароль позволила водителю превысить скорость - в сети обсуждают тайную любовь певицы (видео)

17:40, 01 марта 2018
Общество
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Как стало известно, в ленте Тина Кароль впервые призналась, что композиция «Все во мне» посвящена ее тайной любви, передает Viva.

В отдельных кадрах мужчину, сидящего за рулем рядом с Тиной Кароль, отчетливо видно. Поклонники певицы сразу же обратили внимание на то, насколько яркие и искренние эмоции на лице артистки во время сцен в автомобиле.

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Теги: #Тина Кароль видео