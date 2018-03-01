Тина Кароль позволила водителю превысить скорость - в сети обсуждают тайную любовь певицы (видео)
17:40, 01 марта 2018Общество
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В отдельных кадрах новой клипа мужчину, сидящего за рулем рядом с Тиной Кароль, отчетливо видно.
В первый день весны Тина Кароль выпустила клип на чувственную песню «Все во мне» из своего visual album «Интонации», приуроченному к 8 марта. Фильм, снятый о певице по мотивам нового альбома, выйдет через неделю на 1+1.
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Как стало известно, в ленте Тина Кароль впервые призналась, что композиция «Все во мне» посвящена ее тайной любви, передает Viva.
В отдельных кадрах мужчину, сидящего за рулем рядом с Тиной Кароль, отчетливо видно. Поклонники певицы сразу же обратили внимание на то, насколько яркие и искренние эмоции на лице артистки во время сцен в автомобиле.
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