"Дикое поле": в сети показали трейлер долгожданного фильма по роману Жадана (видео)
В сети появился первый трейлер украинской картины «Дикое поле» – экранизации романа «Ворошиловград» Сергея Жадана, который в 2014 году был назван BBC книгой десятилетия.
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В центре сюжета молодой политтехнолог по имени Герман, который возвращается из Харькова в родной городок на востоке Украины, чтобы увидеть брата.
Там он узнает, что родственнику угрожают местные бандиты, а старые знакомые оказались замешаны в странных делах. Перед героем встает дилемма: помочь во всем разобраться или вернуться домой.
Главные роли в картине исполнили Олег Москаленко, Алексей Горбунов, Владимир Ямненко, Руслана Хазипова, Георгий Поволоцкий, Евгения Муц, Игорь Портянко и другие. В эпизодической роли можно будет увидеть самого Сергея Жадана.
В широкий прокат картина выйдет осенью 2018 года. Перед этим запланирована премьера на украинских и международных фестивалях.