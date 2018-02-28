Украинский пианист впервые возглавит музыкальную часть спектакля в легендарном театре La Scala (видео)

Это впервые в современной истории Украины отечественный пианист стал руководителем и исполнителем музыкальной части спектакля в La Scala. Его музыка управляет всем балетным исполнением.

Украинский пианист Алексей Ботвинов в течение трех месяцев будет исполнять "Гольдберг-вариации" Баха в одноименном балете хореографа Хайнца Шперле на сцене самого известного в мире театра La Scala.

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Это впервые в современной истории Украины отечественный пианист стал руководителем и исполнителем музыкальной части спектакля в La Scala. Его музыка управляет всем балетным исполнением.

«Я нахожусь в постоянном контакте со всеми танцорами, то есть я задаю темп, в котором они танцуют в каждой вариации и каждый нюанс, и это очень ответственно, потому что от музыки получается танец, в этом проекте музыка - это первое», – рассказывает пианист.

Это творческое сочетание классического концерта и современного балета. Под музыку пианиста танцуют сразу 35 исполнителей. Маэстро признается, осуществилась его давнишняя мечта и он впервые по-особому волновался.

«Это волнение такого особенного рода. Ты понимаешь, что вот с этой же артистической комнаты, по этому же пути шли все великие дирижеры, начиная от Тосканини, и тебя слушает невероятно требовательная публика, и это конечно особое ощущение», – говорит Алексей.