Козловский признался, что выставляет свои "обнаженные прелести" ради лайков в Instagram

Не только музыкой, но еще и словом, и "визуальными спецэффектами" завоевываем зрителя, рассказал он во время чата.

Украинский певец Виталий Козловский признался, что спекулирует на своих "обнаженных прелестях".

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Не только музыкой, но еще и словом, и "визуальными спецэффектами" завоевываем зрителя, рассказал он во время чата на "Главреде".

"Давно не секрет, что на своих "обнаженных прелестях" я спекулирую. Потому что знаю, что именно подобного рода фотографии собирают больше просмотров и становятся наиболее популярными", - отметил артист.

Ранее Виталий Козловский рассказал, как привел свою тело в отличную физическую форму — сейчас у него накачанный торс, красивая спина и сильные руки. По словам исполнителя, он занимался йогой и ходит в спортзал.