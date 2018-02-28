Козловский признался, что выставляет свои "обнаженные прелести" ради лайков в Instagram

18:15, 28 февраля 2018
Общество
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Козловский спикулирует на своих &quot;обнаженных прелестях&quot; / РБК-Украина

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Не только музыкой, но еще и словом, и "визуальными спецэффектами" завоевываем зрителя, рассказал он во время чата на "Главреде".

"Давно не секрет, что на своих "обнаженных прелестях" я спекулирую. Потому что знаю, что именно подобного рода фотографии собирают больше просмотров и становятся наиболее популярными", - отметил артист.

Ранее Виталий Козловский рассказал, как привел свою тело в отличную физическую форму — сейчас у него накачанный торс, красивая спина и сильные руки. По словам исполнителя, он занимался йогой и ходит в спортзал.

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