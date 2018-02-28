В Киеве на здании администрации появилась скульптура "Киевский каштан" (фото)

Это вторая скульптура из серии проекта «Шукай».

В Киеве 28 февраля открыли новый мини-символ Киева — каштан. Его разместили на здании Киевской администрации.

Это вторая скульптура из серии проекта «Шукай». Первой была «котлета по-киевски» на улице Городецкого. Всего планируется двенадцать маленьких символов. Об этом сообщает Информатор.

Автор «Каштана» — Марко Галенко. Это отец Сергея Галенко, который реализовал «котлету». Далее еще 10 скульптур — символов Киева. Но каких именно — авторы идеи не признаются. Более того инициатор проекта Юлия Бевзенко говорит, они еще не решили до конца, что изобразят в скульптурах.

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Скульптуры будут появляться по одной в месяц в исторической части города. Четыре из них финансирует КГГА. Для остальных ищут спонсоров и приглашают желающих поддержать проект присоедениться.

Под каждой из скульптур есть QR-код. Если его просканировать, на телефоне появится информация о символе. Пока она только на украинском. В скором времени появится английская версия. также авторы проекты обещают еще несколько европейских языков.

В конце все скульптуры внесут в приложение «Киев City Guide». В нем будет квест, по которому мини-символы нужно отыскать. Более того, лучшие поисковики получат призы. Какие именно — организаторы пока не признаются.