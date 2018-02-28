Концерт Билык во Львове под угрозой срыва: продюсер певицы обратился к активистам ОУН с предложением

Продюсер певицы Ирины Билык Олег Збаращук предложил активистам совместно помочь военным в Донбассе.

Во Львове представители националистических организаций пообещали заблокировать концерт украинской певицы Ирины Билык, который запланирован на 6 марта.

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Такое заявление сделал активист "Добровольческого движения ОУН" Антон Петривский, передает ZAXID.NET.

Причиной блокировки концерта стало то, что певица в 2015 году посещала оккупированный РФ Крым, а в прошлом году была замечена на празднования юбилея российского певца Филиппа Киркорова в Кремле.

"Мы несколько раз связывались с продюсером Ирины Билык и ставили простое требование, чтобы певица признала Россию страной-агрессором, а Крым – оккупированной территорией", – сказал изданию активист.

Продюсер певицы Ирины Билык Олег Збаращук предложил активистам совместно помочь военным в Донбассе.

А давайте мы, 6 марта, после концерта поможем военным на Востоке. У нас есть два волонтерских автобусы - Mercedes Sprinter. Мы загружаем помощь в автомобиле и едем на восток. Двое садятся в один автобус, а я с еще одним активистом - в другой », - отметил Олег Збаращук.