Украинский певец собрался с концертами в Россию (видео)
11:36, 28 февраля 2018Общество
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Певец Макс Барских собрался в мировой тур, он выступит также в Москве и Санкт-Петербурге.
У Барских анонсировали концертный тур / Скриншот
Украинский певец Макс Барских собрался в мировой тур - Tumany World Tour. В списке стран есть и Россия.
Об этом свидетельствует анонс, опубликованный на YouTube-канале звезды. Как можно увидеть в ролике, Барских выступит в Москве и Петербурге.
Ранее в Киеве активисты устроили акцию "Нет гастролям на крови" в знак протеста против гастролей украинских исполнителей в России, которая является страной-агрессором.
"Около двадцати активистов пришли с протестом к Дворцу спорта, где проходила церемония вручения наград от музыкального телеканала М1. Среди 18 артистов, представленных к награде, четверо регулярно посещают с выступлениями Россию: "Время и стекло", Макс Барских, Alekseev, Mozgi", - говорится в сообщении.
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