Украинский певец собрался с концертами в Россию (видео)

11:36, 28 февраля 2018
Общество
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У Барских анонсировали концертный тур / Скриншот

Об этом свидетельствует анонс, опубликованный на YouTube-канале звезды. Как можно увидеть в ролике, Барских выступит в Москве и Петербурге.

Ранее в Киеве активисты устроили акцию "Нет гастролям на крови" в знак протеста против гастролей украинских исполнителей в России, которая является страной-агрессором.

"Около двадцати активистов пришли с протестом к Дворцу спорта, где проходила церемония вручения наград от музыкального телеканала М1. Среди 18 артистов, представленных к награде, четверо регулярно посещают с выступлениями Россию: "Время и стекло", Макс Барских, Alekseev, Mozgi", - говорится в сообщении.

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