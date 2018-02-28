Украинский певец собрался с концертами в Россию (видео)

Певец Макс Барских собрался в мировой тур, он выступит также в Москве и Санкт-Петербурге.

Украинский певец Макс Барских собрался в мировой тур - Tumany World Tour. В списке стран есть и Россия.

Об этом свидетельствует анонс, опубликованный на YouTube-канале звезды. Как можно увидеть в ролике, Барских выступит в Москве и Петербурге.

Ранее в Киеве активисты устроили акцию "Нет гастролям на крови" в знак протеста против гастролей украинских исполнителей в России, которая является страной-агрессором.

"Около двадцати активистов пришли с протестом к Дворцу спорта, где проходила церемония вручения наград от музыкального телеканала М1. Среди 18 артистов, представленных к награде, четверо регулярно посещают с выступлениями Россию: "Время и стекло", Макс Барских, Alekseev, Mozgi", - говорится в сообщении.