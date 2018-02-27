Триумф Монатика, The Hardkiss и "лучший альбом" Лободы: как прошла самая громкая музыкальная премия Yuna (видео)

В Киеве состоялась ежегодная церемония вручения наград лучшим из лучших в музыке Yuna.

В Киеве состоялась ежегодная музыкальная премия YUNA. Монатик победил сразу в нескольких номинациях. Так, звездный тренер "Голос. Дети" стал лучшим исполнителем, его видеоклип Vitamin D был назван лучшей видеоработой года. Кроме того, его Live Show Vitamin D признано лучшим концерним шоу.

Читайте такжеИ вашим и нашим: сбежавшая в Россию Лобода похвасталась престижной украинской премией

Вслед за Монатиком две награді домой забрала рок-группа The Hardkiss. На YUNA коллектив победил второй год подряд в номинации "Лучшая рок-группа", а композиция "Журавлі", которая по словам Юлии Саниной была написана за 5-10 минут, назавана лучшей украиноязычной песней.

Интересно, что "Открытием года" был названа группа Kazka. А коллектив "Братья Гадюкины" получил награду за особые достижения в музыке.

Так, ведущим организаторы YUNA-2018 позвали шоумена Анатолия Анатолича, который в течение вечера обращался к залу, балкону и шутил. Например, подойдя в зале к представителю от Украины на "Евровидение 2018" Melovin, ведущий попросил его не выигрывать конкурс в Португалии, а занять второе место.

Минувшим вечером на присутствующих в зале ждали неожиданные выступления.

Так, удивило выступление Сергея Бабкина, который исполняя песню "Де би я" на середине композиции остановился и пригласил на сцену известного гитариста и композитора Франсиса Гойю. Музыканты вдвоем сыграли на гитаре и Сергей запел лирическую песню "Забери". Это звучало очень проникновенно.

Ошеломил своим выступлением триумфатор премии YUNA-2018, Монатик. Всегда зажигательный певец, в этот вечер предстал перед зрителями в совершенно новом образе и зачитал проникновенное послание в будущее своим слушателям.

В своем музыкальном обращении артист коснулся самых сокровенных тем – доброты, честности, умения прощать и, конечно же, любви. Открыто и искренне он обратился к будущему, к своим ближайшим людям, но так что каждый, кто прослушал нашел что-то близкое и родное для себя.

Наиболее зажигательным стало выступление группы O.Torvald, которые спели песню "В подушках" с аккомпанементом скрипачок, что сделало композицию еще более мощной.

Не прошла премия без выступления певицы и жены соорганизатора YUNA Мохаммада Захура Камалии, которые на красной дорожке появились со своими дочерьми. Как и в прошлом году певица подготовила неожиданный и зрелищный сюрприз.

Артистка представила премьеру украиноязычной песни, но даже не это стало настоящим подарком. Зрителей тронул номер певицы. В начале песни у Камалии начало развиваться платье, а под конец в воздух поднялась и сама артистка. Это было непревзойденно.

Закрывало концерт выступление лауреатов премии в номинации "За особые достижения в музыке" группа "Братья Гадюкины", с которыми на сцену для исполнения композиции "Файне місто Тернопіль" вышли трио Freedom Jazz, фронтмен группы "Скай" Олег Собчук и детский коллектив.

Стоит заметить, что некоторых известных артистов не было на церемонии. Так отсутствовала лауреат премии "Лучшая исполнительница" Тина Кароль, триумфаторка прошлого года Джамала, а также обладательница премии за "Лучший альбом" Лобода. Но премию Светланы передали в руки ее крестницы, которая вышла на сцену за наградой.