Активисты грозятся блокировать концерт Ирины Билык во Львове, певица отменять выступление не собирается

Активисты мотивируют свои требования посещением певицей Крыма в 2015 году и концерта российского певца Филиппа Киркорова в 2017 году.

Представители националистических организаций обещают блокировать концерт Ирины Билык, который должен пройти 6 марта во львовской Опере. Активисты мотивируют свои требования посещением певицей Крыма в 2015 году и концерта российского певца Филиппа Киркорова в 2017 году.

Об этом сообщает Zaxid.net.

«Мы несколько раз связывались с продюсером Ирины Билык и ставили простое требование, чтобы певица признала Россию страной-агрессором, а Крым - оккупированной территорией. На прошлой неделе я разговаривал с продюсером и он сказал, что Ирина Билык не делать такого заявления», - говорит активист Антон Петровский.

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Зато продюсер Ирины Билык Олег Збаращук не видит законных и моральных оснований для отмены концерта певицы по требованию представителей общественных организаций. Об этом он сообщил в комментарии Tvoemisto.tv.

«Они угрожают руководству театра и нам. Эта история - не более чем шантаж и самопиар. Они хотят услышать какие-то фразы от человека, который помогает армии, детям и является до мозга костей проукраинской», - сказал он.

По его словам, менеджмент певицы будет принимать все законные меры для того, чтобы концерт состоялся.

«Раньше блокировались концерты артистов, которые выступали на территории Российской Федерации. В 2017 году Ирина не выступала в Кремлевском дворце. У нее есть официальный муж Аслан Ахмадов, который является гражданином РФ. Летом 2017 года Ира была в 49 ряду на 38 месте рядом со своим мужем на концерте певца Филиппа Киркорова. Но никаких официальных заявлений или выходов на сцену или комментариев Ирина не давала. Она посещала концерт как частное лицо, она имеет на это право, как и миллионы других украинцев», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Билык выразила надежду, что уже совсем скоро выступит в Донецке.