Евровидение-2018: Tayanna прокомментировала свое поражение в финале нацотбора

TAYANNA отметила, что не разочаровывается, а идет «творить дальше».

Украинская певица TAYANNA второй год подряд занимает второе место в финале Национального отбора Евровидения.

Однако в своем фотоблоге TAYANNA отметила, что не разочаровывается, а идет «творить дальше».

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«Ни одно поражение меня не поставит на колени. Я падаю на них только от счастья сама. В моей жизни каждый день появляется то, о чем я мечтала и мечтаю. Это магия... Я поняла ценность людей, которые верят в меня и любят меня. Я полюбила себя — ту, которую не знал никто, даже я. Я нашла свой путь, и он настолько многообразен и наполнен событиями, что я не замечаю темных пятен на нем, а вижу только свет, и этот свет дарите вы мне все. Вы знаете, кто вы для меня, а я буду для вас творить, то что мне дает Бог!», — написала исполнительница.

Отметим, TAYANNA получила высший балл от жюри — 6, а от зрителей — 4 балла.