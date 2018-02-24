В оккупированном Крыму "прокуроры" вызывают участников Украинского культурного центра

Также типографии отказываются печатать газету «Кримський терен», ссылаясь на письма от правоохранительных органов России, где газета на украинском языке называется «экстремистским материалом».

Подконтрольная Кремлю так называемая «прокуратура Крыма» вызвала для проверки участников Украинского культурного центра, также сотрудники «прокуратуры» пришли с проверкой в библиотеку Симферополя, где активисты проводили свои мероприятия.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму продолжаются репрессии против крымских татар - Amnesty InternationalОб этом сегодня на заседании общественной организации «Крымская солидарность» сообщила участница центра Ольга Павленко, информирует издание Крым.Реалии.

«Сотрудники прокуратуры проверяют библиотеку, где мы занимались вышиванием. Представьте, только вышиванием!» – отметила Павленко.

Кроме того, активисты рассказали, что типографии отказываются печатать газету, которую издает Украинский культурный центр, ссылаясь на письма от правоохранительных органов России, где газета «Кримський терен» на украинском языке называется «экстремистским материалом».

Напоминается, что активисты Украинского культурного центра в Крыму 26 августа 2017 года презентовали первый экспериментальный выпуск издания «Кримський терен» на украинском и русском языках.

В первом выпуске была опубликована инструкция для вступления в вузы материковой Украины, материал о блокировке интернет-СМИ в Крыму, фрагменты последнего слова крымского политзаключенного Владимира Балуха, а также историческое исследование Леонида Кузьмина об украинских землях.

В оккупированном Россией Крыму систематически ограничивают доступ к информационным сайтам. Правозащитники указывают на давление на независимые СМИ и журналистов, а также сложившийся «информационный вакуум». Полуостров внесен в десятку худших территорий, по уровню свободы слова.

Общественники указывают на существенное сокращение обращения украинского языка после российской аннексии Крыма.