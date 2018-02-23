"Никакой ты не защитник отечества": известный музыкант жестко высказался по поводу 23 февраля в России

Лебединский считает, что единственное, что может сделать армия РФ для народа, это перейти под командование какой-нибудь цивилизованной демократической страны.

Россия не может отмечать 23 февраля, поскольку является не защитником, а агрессором и убийцей. Об этом заявил музыкант Алексей "Профессор" Лебединский на своей странице в Facebook.

"23-е февраля, говорите? Армию, которая со времен второй мировой войны не только не защищала свой народ, а поддерживала одно за другим убогие правительства, сдерживала и подавляло народное возмущение и нападала на другие страны, я могу только лишь послать на х*й и предать анафеме", - гневно отметил артист.

Музыкант добавил, что в рядах российской армии остались единицы порядочных людей. "Эй, армия России! Ты никакой не защитник отечества и своего народа, а слуга бандитов и настоящий подлый агрессор и убийца. Сегодня Украина и Сирия защищаются от тебя, а множество других стран никогда не забудут твоей кровавой подлости, твоих явных и скрытых нападений на их народы. Твой бандитизм покрывает несмываемым позором все население России", - продолжил он.

Лебединский считает, что единственное, что может сделать армия РФ для народа, это перейти под командование какой-нибудь цивилизованной демократической страны.

"Но ведь это - сказки, этого никогда не будет, и ты по-прежнему останешься для всего мира и настоящих честных представителей собственного народа чистой угрозой... И самые идиотически отвратительные, напрочь потерянные годы моей жизни - это те два, которые я по принуждению вонючей советской власти отдал тебе, скотина", - резюмировал музыкант.