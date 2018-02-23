Кто представит Украину на Евровидении-2018: стали известны детали подготовки к финалу нацотбора

В финале Национального отбора на Евровидение-2018 выступит Джамала с премьерой песни «Крила».

Уже завтра, 24 февраля, в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA:ПЕРШИЙ состоится главное музыкальное событие страны - определение победителя Национального отбора на «Евровидение». В финальной битве сойдутся VILNA, The Erised, LAUD, KADNAY, TAYANNA и MELOVIN, и в конце вечера мы, наконец, узнаем, кто из них представит Украину на международном песенном конкурсе в Лиссабоне.

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Откроет финал Национального отбора-2018 попурри из самых ярких песен-победительниц «Евровидения» в исполнении всех шести конкурсантов. А украшением вечера станет премьера песни «Крила» от победительницы «Евровидения-2016» и члена жюри Национального отбора Джамалы.

"Песня «Крила» о том, что каждому из нас нужна поддержка других людей. Я не люблю понятие selfmade, потому что, на мой взгляд, оно неправдивое и возвышает нас над остальными. Мы рождаемся в определенных семьях, родители направляют нас, воспитывают, вкладывают в нас свою любовь. На каждом этапе нашей жизни встречаются люди, которые нам помогают, вдохновляют и окрыляют. Особенно это важно в тяжелые мгновения, когда ты сидишь и думаешь: «Ну, почему я? Почему именно мне достаются самые сложные испытания? Почему другие люди живут счастливо, а я самый несчастный?» В эти минуты тебе и нужны эти крылья, будь то вера, ангел или любимый человек рядом", - поделилась Джамала.

Всю неделю шестерка финалистов провела в многочасовых репетициях, оттачивая свои выступления и работая над ошибками, на которые им указали судьи Нацотбора.

"На этой неделе у участников была возможность с помощью команды СТБ доработать свои постановки, чтобы в финале показать их такими, какими они их видят на основной сцене «Евровидения» в Лиссабоне. Кто-то исправлял ошибки, менял наряд, кто-то работал со светом или реквизитом; есть и те, кто уверен, что их номер и так хорош, и менять в нем ничего не нужно. Мы прислушались к пожеланиям каждого, а результат уже оценят зрители и члены жюри", - рассказывает руководитель Национального отбора Наталья Франчук.

Правила голосования в финале Нацотбора не меняются: выигрывает артист, у которого сумма баллов от судей и зрителей будет выше. Если таких конкурсантов окажется несколько, победителем становится тот из них, у кого выше зрительский балл.

Звездными гостями бекстейджа станут: Виталий Дроздов, Дмитрий Шуров, Эктор Хименес-Браво, Тоня Матвиенко, группа LUMIERE, Наталья Гарипова и другие. А сразу по окончанию эфира зрители трансляции первыми увидят эмоции и интервью победителя Национального отбора-2018.