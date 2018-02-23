"Куколка" Даша Астафьева порадовала поклонников пикантным снимком (фото)

16:23, 23 февраля 2018
Общество
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Даша Астафьева порадовала поклонников горячим снимком / скриншот

Звезда поделилась откровенным снимком Известная украинская певица, бывшая солистка группы "Nikita" и секс-символ Даша Астафьева впечатлила поклонников откровенным фото в кружевном белье.

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Соответствующий снимок исполнительница опубликовала на своей странице в соцсети Instagram. На фото Астафьева в черном полупрозрачном нижнем белье прикрывает глаза пером. "Pure poison for you (Чистый яд для вас)", - написала она.

Pure poison for you ❤️♠️❤️ By @purepoison.boutique

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Теги: #Даша Астафьева