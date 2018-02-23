"Куколка" Даша Астафьева порадовала поклонников пикантным снимком (фото)

Соответствующий снимок исполнительница опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

Звезда поделилась откровенным снимком Известная украинская певица, бывшая солистка группы "Nikita" и секс-символ Даша Астафьева впечатлила поклонников откровенным фото в кружевном белье. Читайте такжеДаша Астафьева в образе сексуальной блондинки рассказала, что для нее "самое главное" (видео) Соответствующий снимок исполнительница опубликовала на своей странице в соцсети Instagram. На фото Астафьева в черном полупрозрачном нижнем белье прикрывает глаза пером. "Pure poison for you (Чистый яд для вас)", - написала она. Pure poison for you ❤️♠️❤️ By @purepoison.boutique A post shared by Дария Астафьева (@da_astafieva) on Feb 22, 2018 at 9:44am PST

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