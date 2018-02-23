Вера Брежнева порадовала снимком топлес для рекламы одежды (фото)
15:41, 23 февраля 2018Общество
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На большинстве кадров Брежнева позирует, фотографируясь в зеркале полностью одетой. Но на одном снимке певица стоит топлес, прикрывая грудь руками, в коротких белых шортах с завышенной талией.
Брежнева снялась в рекламе топес / фото УНИАН
Певица Вера Брежнева начала сотрудничать с украинским брендом одежды The COAT, и стала рекламировать одежду дизайнера. Фото в своем Instagram поделилась дизайнер бренда Катя Сильченко.
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На большинстве кадров Брежнева позирует, фотографируясь в зеркале полностью одетой. Но на одном снимке певица стоит топлес, прикрывая грудь руками, в коротких белых шортах с завышенной талией. Изделие ручной работы недешевое – его цена 380 долларов.
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