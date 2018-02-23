Вера Брежнева порадовала снимком топлес для рекламы одежды (фото)

На большинстве кадров Брежнева позирует, фотографируясь в зеркале полностью одетой. Но на одном снимке певица стоит топлес, прикрывая грудь руками, в коротких белых шортах с завышенной талией.

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