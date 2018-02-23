Евровидение-2018: международный эксперт жестко прошелся по участникам финала нацотбора (видео)

Эксперт прокомментировал выступления шести финалистов Национального отбора песенного конкурса.

Даниэль Данастаси – специалист в сфере музыкальных медиа и PR. Шесть лет он возглавлял в Мальте пресс-службу конкурса.

Эксперт прокомментировал выступления шести финалистов Национального отбора песенного конкурса. По каждому участнику Данасти высказал свое мнение: от поддержки желания TAYANNA исполнять песню на родном языке до критики произношения солистки группы THE ERISED. Ниже – краткие тезисы из интервью Даниэля Данасти по выступлению каждого из финалистов.

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В песне "Waiting" LAUD Даниэль угадывает нотки композиции Rag'n'Bone Human. Но и это не главное: "Сама песня не пробирает до "мурашек", она не запоминается, а значит, не сможет покорить публику в Лиссабоне".

Основным плюсом в выступлении TAYANNA эксперт считает сильный вокал, хитовость песни и ее украиноязычность: "Артист, который поет на незнакомом мне языке, создает такую сильную связь со мной. Я думаю, что это профессионально со стороны TAYANNA и у нее есть все шансы показать себя хорошо не только в Украине, но и Лиссабоне".

Даниэля Данастаси, опытного специалиста по связям с общественностью, разочаровало негативное поведение Melovin в общении с прессой: "Я думаю, Melovin стоило бы поступить по-другому, ему нужно принять прессу во внимание. Он выглядит немного глупо в этой ситуации, на мой взгляд", – прокомментировал эксперт и добавил, что артисту стоит поработать и над улучшением своего произношения на английском.