Евровидение-2018: международный эксперт жестко прошелся по участникам финала нацотбора (видео)
Даниэль Данастаси – специалист в сфере музыкальных медиа и PR. Шесть лет он возглавлял в Мальте пресс-службу конкурса.
Эксперт прокомментировал выступления шести финалистов Национального отбора песенного конкурса. По каждому участнику Данасти высказал свое мнение: от поддержки желания TAYANNA исполнять песню на родном языке до критики произношения солистки группы THE ERISED. Ниже – краткие тезисы из интервью Даниэля Данасти по выступлению каждого из финалистов.
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В песне "Waiting" LAUD Даниэль угадывает нотки композиции Rag'n'Bone Human. Но и это не главное: "Сама песня не пробирает до "мурашек", она не запоминается, а значит, не сможет покорить публику в Лиссабоне".
Основным плюсом в выступлении TAYANNA эксперт считает сильный вокал, хитовость песни и ее украиноязычность: "Артист, который поет на незнакомом мне языке, создает такую сильную связь со мной. Я думаю, что это профессионально со стороны TAYANNA и у нее есть все шансы показать себя хорошо не только в Украине, но и Лиссабоне".
Даниэля Данастаси, опытного специалиста по связям с общественностью, разочаровало негативное поведение Melovin в общении с прессой: "Я думаю, Melovin стоило бы поступить по-другому, ему нужно принять прессу во внимание. Он выглядит немного глупо в этой ситуации, на мой взгляд", – прокомментировал эксперт и добавил, что артисту стоит поработать и над улучшением своего произношения на английском.
По словам специалиста, у THE ERISED чудесная баллада, с превосходной оркестровкой. Но у группы нет взаимодействия с публикой: "Участникам немного не хватает связи с публикой. Особенно это касается вокалистки". Также Даниэль добавил, что хороший вокал солистки портит произношение. Данасти признался, что многие слова из конкурсной песни он не смог разобрать.