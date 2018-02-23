Любительница России Лобода поздравила мужчин с "23 февраля" (фото)
13:05, 23 февраля 2018
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Светлана Лобода отмечает праздник, который в Украине отменили в 2014 году.
Лобода поздравила мужчин с "23 февраля"/ скриншот
Скандальная украинская певица Светлана Лобода (LOBODA), которая регулярно выступает в России, поздравила мужчин с 23 февраля, Днем защитника Отечества, который в Украине не отмечается.
"С праздником, дорогие мужчины", - написала Лобода под своей фотографией с дочерью Евой в Instagram.
Отметим, что в Украине празднуют День защитника 14 октября. Эта дата заменила советский День защитника Отечества, который отмечали 23 февраля.
Как сообщал УНИАН, россиян в 2017 году поздравили с "23 февраля" билбордом с украинскими военными.
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