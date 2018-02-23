Любительница России Лобода поздравила мужчин с "23 февраля" (фото)

13:05, 23 февраля 2018
Общество
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Лобода поздравила мужчин с &quot;23 февраля&quot;/ скриншот

"С праздником, дорогие мужчины", - написала Лобода под своей фотографией с дочерью Евой в Instagram.

с праздником, дорогие мужчины

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Отметим, что в Украине празднуют День защитника 14 октября. Эта дата заменила советский День защитника Отечества, который отмечали 23 февраля.

Как сообщал УНИАН, россиян в 2017 году поздравили с "23 февраля" билбордом с украинскими военными.

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Теги: #с 23 февраля#Лобода с 23 февраля