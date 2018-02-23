Любительница России Лобода поздравила мужчин с "23 февраля" (фото)

Светлана Лобода отмечает праздник, который в Украине отменили в 2014 году.

Скандальная украинская певица Светлана Лобода (LOBODA), которая регулярно выступает в России, поздравила мужчин с 23 февраля, Днем защитника Отечества, который в Украине не отмечается.

"С праздником, дорогие мужчины", - написала Лобода под своей фотографией с дочерью Евой в Instagram.

с праздником, дорогие мужчины Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial) 23 Лют 2018 р. о 1:11 PST

Отметим, что в Украине празднуют День защитника 14 октября. Эта дата заменила советский День защитника Отечества, который отмечали 23 февраля.

Как сообщал УНИАН, россиян в 2017 году поздравили с "23 февраля" билбордом с украинскими военными.