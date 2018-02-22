Евровидение-2018: беременная Джамала выступит в финале украинского отбора

На сцене конкурса Джамала представит свою новую песню "Крила".

В финале Нацотбора на Евровидение 2018, который состоится 24 февраля, выступит популярная украинская певица Джамала. На сцене конкурса Джамала представит свою новую песню "Крила".

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Информацию об этом певица подтвердила в интервью "Фактам". "Да. Я представлю свою новую песню "Крила". Помню, выходя из студии после записи этой песни, увидела Нину Матвиенко. Уже было около восьми вечера, холодно. Я спросила, почему она стоит на улице. Оказалось, никак не могла вызвать такси. Я предложила подвезти ее. По дороге разговорились. Нина Митрофановна вспомнила, что, когда носила Тоню, не могла петь, было очень некомфортно", - рассказала Джамала.

Напомним, 24 февраля бороться за право представлять нашу страну на престижном песенном конкурсе, который состоится в Португалии в мае этого года, будут: победители второго полуфинала TAYANNA, MELOVIN, KADNAY, и триумфаторы первого полуфинала VILNA, LAUD и The Erised.