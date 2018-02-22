Евровидение-2018: участники нацотбора выпустили клип, вдохновленный Параджановым (видео)

Наш клип - это благодарность великому мастеру за вклад в украинскую культуру и ее развитие, отметили музыканты из группы Kazka.

Украинская группа Kazka презентовала клип на песню "Дива". Видео опубликовали на канале КАZКА в YouTube.

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"Это история о том, что чудеса случаются с каждым, следует в них только верить. Наибольшим олицетворением чудес в украинской культуре была рождественская звезда и вертеп, который интерпретирован в клипе рядом статических мизансцен-метафор, наполненных светом, верой и чудом", – говорится в описании клипа.

Вдохновением для создания видео стало творчество режиссера Сергея Параджанова. "В этом году исполняется 50 лет одному из самых поэтичных произведений Сергея Параджанова – "Цвет граната". Наш клип – это благодарность великому мастеру за вклад в украинскую культуру и ее развитие", – прокомментировала премьеру группа.