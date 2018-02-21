"Надо быть скромнее": Лобода сравнила себя с 71-летней певицей Шер (фото, видео)

Лобода попросила поклонников в сети сравнить с легендарной певицей .

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая ведет активную карьерную деятельность в России, сравнила себя с легендарной американской поп-исполнительницей армянского происхождения Шер. Об этом украинка написала на своей странице в соцсети Instagram. "Мою маму в юности часто сравнивали с красавицей Cher. Пришло и мое время? Good night", - написала звезда.

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На вопрос певицы о том, похожа ли она на 71-летнюю американскую звезду, в основном положительно ответили пользователи сети.

Некоторые поклонники были возмущены тем, что Лобода осмелилась сравнить себя с Шер: "Светлана, я вас люблю, но надо быть скромнее... вам до Шер далеко как до Марса. Путь далекий. Разочаровалась, если честно. Внешне сходство есть конечно, но в общем загнули вы не хило".