"Надо быть скромнее": Лобода сравнила себя с 71-летней певицей Шер (фото, видео)

18:17, 21 февраля 2018
Общество
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Звезда спросила мнение поклонников / скриншот

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На вопрос певицы о том, похожа ли она на 71-летнюю американскую звезду, в основном положительно ответили пользователи сети.

Лобода похожа на Шер? / соцсети

Некоторые поклонники были возмущены тем, что Лобода осмелилась сравнить себя с Шер: "Светлана, я вас люблю, но надо быть скромнее... вам до Шер далеко как до Марса. Путь далекий. Разочаровалась, если честно. Внешне сходство есть конечно, но в общем загнули вы не хило".

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Теги: #Лобода