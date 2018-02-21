Авторы "Киборгов" сообщили о похищении ленты пиратами

Команда создателей ленты сделала заявление о незаконном распространении пиратской копии фильма на официальной странице в Facebook.

Украинский фильм "Киборги", режиссера которого ввели в заблуждение с предвыборным роликом Порошенко, незаконно появился на просторах Интернета.

Читайте такжеФильм "Киборги" подадут на кинопремию "Оскар" от Украины – Сеитаблаев

Команда создателей ленты сделала заявление о незаконном распространении пиратской копии фильма на официальной странице в Facebook.

"В День памяти Героев Небесной Сотни мы вынуждены говорить не о них, а о пиратах. Команда фильма “Киборги” официально заявляет, что все версии, которые сейчас распространяют в интернете, является незаконной пиратской копией фильма", - сообщают создатели.

Стоит отметить, что все средства, собранные за показ фильма в кинотеатрах, направляются на поддержку украинцев на передовой.

"Мы считаем недопустимым никакое нелегальное копирование и распространение интеллектуальной собственности даже с патриотической целью. Средства, которые мы собрали за показ фильма пойдут на уплату налогов, чтобы поддержать наших ребят на передовой, а также в Фонд “Повертайся живим” в поддержку семей погибших киборгов", - говорится в сообщении.