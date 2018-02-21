Украинские певицы засветились на концерте в Кремлевском дворце (фото, видео)

Украинские артиски Повалий и Лобода выступили в Москве.

Украинские артистки Светлана Лобода и Таисия Повалий 20 февраля выступили в Москве на концерте "О чем поют мужчины".

Фото и видео с выступления артисток появились на страницах в Instagram.

Повалий выступила вместе с Денисом Майдановым. "С Денисом зажгли", - подписала она фотографию.

Стоит отметить, что Денис Майданов поддерживает политику президента РФ Владимира Путина.

Светлана Лобода исполнила на концерте кавер-версию песни "Крыса-ревность" из репертуара российской звезды Григория Лепса.

#очемпоютмужчины #лобода Допис, поширений Leonid Tulyakov (@leonardo724) 20 Лют 2018 р. о 9:02 PST

Как сообщал УНИАН-Таблоид, украинская певица Ани Лорак, которая поет и работает в России, развлекала гостей на роскошной свадьбе дочери вице-президента Федерации конного спорта России, бизнесмена Владимира Туганова.