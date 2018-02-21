Украинские певицы засветились на концерте в Кремлевском дворце (фото, видео)

13:32, 21 февраля 2018
Общество
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Повалий выступила с Майдановым / фото instagram.com/tpovaliyofficial

Фото и видео с выступления артисток появились на страницах в Instagram.

Повалий выступила вместе с Денисом Майдановым. "С Денисом зажгли", - подписала она фотографию.

Стоит отметить, что Денис Майданов поддерживает политику президента РФ Владимира Путина.

Светлана Лобода исполнила на концерте кавер-версию песни "Крыса-ревность" из репертуара российской звезды Григория Лепса.

#очемпоютмужчины #лобода

Допис, поширений Leonid Tulyakov (@leonardo724)

Как сообщал УНИАН-Таблоид, украинская певица Ани Лорак, которая поет и работает в России, развлекала гостей на роскошной свадьбе дочери вице-президента Федерации конного спорта России, бизнесмена Владимира Туганова.

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Теги: #Лобода в России#Повалий в России#концерт в Москве