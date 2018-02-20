54-летняя Лолита снялась без макияжа в новом клипе (видео)

18:35, 20 февраля 2018
Общество
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Видео опубликовано на YouTube-канале певицы.

В новом клипе "Раневская" Милявская появляется в двух образах: яркой артистки с эффектным макияжем и обычной женщины без мейк-апа.

Черно-белый клип получился весьма эмоциональным. В ролике Лолита кричит на зрителя, а затем то плачет, то поет с надрывом.

Новая песня Лолиты посвящена Фаине Раневской. 

Как сообщал УНИАН, запрещенная в Украине Лолита шокировала сеть "голым" нарядом.

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Теги: #лолита без макияжа#новый клип лолиты