54-летняя Лолита снялась без макияжа в новом клипе (видео)

Новая песня Лолиты посвящена Фаине Раневской.

Певица Лолита продолжает экспериментировать со своей внешностью и имиджем. В новом клипе 54-летняя исполнительница предстала без макияжа.

Видео опубликовано на YouTube-канале певицы.

В новом клипе "Раневская" Милявская появляется в двух образах: яркой артистки с эффектным макияжем и обычной женщины без мейк-апа.

Черно-белый клип получился весьма эмоциональным. В ролике Лолита кричит на зрителя, а затем то плачет, то поет с надрывом.

Новая песня Лолиты посвящена Фаине Раневской.

Как сообщал УНИАН, запрещенная в Украине Лолита шокировала сеть "голым" нарядом.