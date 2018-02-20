54-летняя Лолита снялась без макияжа в новом клипе (видео)
18:35, 20 февраля 2018
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Новая песня Лолиты посвящена Фаине Раневской.
Клип снят в черно-белых тонах / скриншот
Певица Лолита продолжает экспериментировать со своей внешностью и имиджем. В новом клипе 54-летняя исполнительница предстала без макияжа.
Видео опубликовано на YouTube-канале певицы.
В новом клипе "Раневская" Милявская появляется в двух образах: яркой артистки с эффектным макияжем и обычной женщины без мейк-апа.
Черно-белый клип получился весьма эмоциональным. В ролике Лолита кричит на зрителя, а затем то плачет, то поет с надрывом.
Новая песня Лолиты посвящена Фаине Раневской.
Как сообщал УНИАН, запрещенная в Украине Лолита шокировала сеть "голым" нарядом.
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