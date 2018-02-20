Победивший рак украинский музыкант переезжает во Францию

О своем переезде "Диля" написал в шутливой форме, устроив розыгрыш резиновых тапок.

Победивший рак бывший участник украинской группы ТНМК Эдуард Приступа "Диля" решил покинуть Украину и переехать жить во Францию.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. "Я вынужден уехать навсегда к родным во Францию", - говорится в его сообщении.

В марте 2016 года бывший участник группы ТНМК Эдуард Приступа, у которого ранее диагностировали рак, написал, что смог побороть страшную болезнь.

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