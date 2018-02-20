Победивший рак украинский музыкант переезжает во Францию
Победивший рак бывший участник украинской группы ТНМК Эдуард Приступа "Диля" решил покинуть Украину и переехать жить во Францию.
Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. "Я вынужден уехать навсегда к родным во Францию", - говорится в его сообщении.
ВІДДАМ ЗАДАРМА! Капці домашні, 2015 року, раритет! Я вимушений поїхати назавжди до рідних у Францію. В грошах потреби немає, тим більш у Парижі на мене чекають інші капці, D&G! А ці - причудові, елітні, неймовірно зручні, майже нові, повністю резинові віддам просто так у хороші руки. Тільки не треба мені писати, що я дурак, ми всі не від світу цього. І не пишіть «виберіть мене», я сам буду вирішувати, хто більше вартий цих елітних капців. БАЖАЄШ ВЗЯТИ УЧАСТЬ? Тисни лайк-вподобайк! За найкращий комент окрема нагорода! Також для кожного учасника чекає подарунок, завдяки якому я заробив на ці капці! Успіху! Капці віддам на початку березня. Про Париж тут : https://youtu.be/0kHRrOHIdtM
В марте 2016 года бывший участник группы ТНМК Эдуард Приступа, у которого ранее диагностировали рак, написал, что смог побороть страшную болезнь.
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