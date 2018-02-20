Скандал с украденными фото винничанки для конкурса красоты в РФ набирает обороты: что родителям советуют юристы (видео)

Сейчас в РФ проходит кастинг на детский конкурс мини-мисс и для афиши использовали портрет девушки, которая никакого согласия на это не давала.

Скандал из-за красоты набирает обороты в Виннице. Россияне украли фото красивой жительницы Винницы "Мини-мисс мира" Дарьи Журбенко.

Сейчас в РФ проходит кастинг на детский конкурс мини-мисс и для афиши использовали портрет девушки, которая никакого согласия на это не давала.

Читайте такжеМисс Саудовская Аравия отказалась от участия в конкурсе красоты из-за давления суннитского общества

Первой использование фото известной украинки в России заметила организатор винницкого конкурса красоты Лилия Полищук. Это ее возмутило. "Мы никаких документов не подписывали", - заявляет мама девочки.

Родители уверены, что россияне осознавали, что воруют фотографию, потому прибегли к фотошопу. Журбенко писали организаторам конкурса, те переадресовывали их в модельное агентство. По указанному номеру - автоответчик, никто так и не перезвонил.

Юристы советуют родителям девочки судиться с организаторами конкурса красоты.