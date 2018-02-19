The Telegraph включила "Ласточкино гнездо" в список самых романтичных зданий мира

21:34, 19 февраля 2018
Общество
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Ласточкино гнездо / Фото УНИАН

Читайте такжеРоссия прекратит добычу газа на захваченном шельфе в Черном море из-за суда с Украиной - СМИВ описании к размещенной на сайте The Telegraph фотографии замка отмечается, что после того, как здание у обрыва построили для барона Штейнгеля, его прозвали «Замком любви». «В 1914 году фон Штейнгель продал его, и несколько лет замок служил рестораном», – пишет издание.

Замок «Ласточкино гнездо» – визитная карточка Южного берега Крыма. Российские оккупационные власти Крыма летом 2017 года начали раскопки и инженерные геологические работы, которые могут угрожать памятнику. В отчете ЮНЕСКО за январь-июнь 2017 года говорится, что работы, проводимые на территории замка «Ласточкино гнездо», является незаконными.

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