The Telegraph включила "Ласточкино гнездо" в список самых романтичных зданий мира

Издание напомнило, что здание у обрыва построили для барона Штейнгеля, а затем прозвали «Замком любви».

Британская газета The Telegraph составила список 17 самых романтичных зданий мира, куда попал замок «Ласточкино гнездо», находящийся на Южном берегу Крыма.

Читайте такжеРоссия прекратит добычу газа на захваченном шельфе в Черном море из-за суда с Украиной - СМИВ описании к размещенной на сайте The Telegraph фотографии замка отмечается, что после того, как здание у обрыва построили для барона Штейнгеля, его прозвали «Замком любви». «В 1914 году фон Штейнгель продал его, и несколько лет замок служил рестораном», – пишет издание.

Замок «Ласточкино гнездо» – визитная карточка Южного берега Крыма. Российские оккупационные власти Крыма летом 2017 года начали раскопки и инженерные геологические работы, которые могут угрожать памятнику. В отчете ЮНЕСКО за январь-июнь 2017 года говорится, что работы, проводимые на территории замка «Ласточкино гнездо», является незаконными.