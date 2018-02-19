Минкульт заверил, что Приходько уже вырезали в своей скандальной рекламе

В Минкульте подтвердили, что разговор между Приходько и Нищуком действительно был.

В сети набирает обороты публичное обращение Анастасии Приходько относительно ее появления в политическом ролике, без согласия на это, собственно, самой украинской певицы. Так, Приходько обращается к украинцам и объясняет, что ее имя, фамилия и лицо были использованы в якобы "предвыборном ролике Петра Порошенко".

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При этом певица утверждает, что ее обманули: организаторы утверждали, что ролик задуман как часть социального проекта, направленного на популяризацию развития Украины. "Мне позвонил Евгений Нищук (Министр культуры Украины), который предложил мне принять участие в социальном проекте. Но, как видите, жестко и подло мое имя и фамилию использовали в своих политических играх", - рассказала Анастасия Приходько. Styler связался с пресс-службой Министерства культуры и Евгения Нищука за комментарием относительно ситуации, которая возникла. В пресс-службе подтверждают, что Нищук действительно связывался с Приходько.

Но исключительно для того, чтобы "получить от нее принципиальное согласие в съемках условного видеоролика". "Евгений Николаевич и Анастасия знакомы, имеют контакты друг друга. Действительно разговор между ними был. Но относительно просто принципиального согласия в съемках условного видеоролика. Все дальнейшие переговоры относительно содержания и сути ролика велись с одной стороны продюсерами ролика и продюсером певицы Денисом Путинцевим с другой стороны.

Он был проинформирован относительно содержания съемок и способствовал их проведению. Возникло абсолютное отсутствие коммуникации внутри того процесса, к которому ни Министерство культуры, ни Министр лично не имеют никакого отношения. Ведь разговор был у них как у двух творческих людей, которые знакомы, по принципиальным съемках в условном видеоролике. Дальнейшая беседа велась не между певцом и министром, а между конкретными продюсерами, которые обсуждали все рабочие моменты", - объясняют ситуацию в пресс-службе Евгения Нищука. "По состоянию на сегодня, после того как информация от певицы распространилась в интернете, мы неоднократно пытались с ней связаться. Однако ни на один контакт она с нами не выходит. По новой информации, которая у нас имеется по состоянию на теперь, ролик, который вызвал такое возмущение певицы – очевидно по причине неосведомленности ее собственным продюсером – уже снят с сети YouTube", - говорят в пресс-службе.