Анатолий рассказал, что всего в камере было 11 человек.

70-летний блогер из Харьковской области Анатолий Гарагатый провел 100 дней в российском плену в застенках в Балаклеи. Оккупанты избивали пожилого мужчину битами, а также применяли ток за украинский язык.

Анатолий смог снять момент оккупации своего поселка, из-за этого его едва не убили россияне. Свое видео с колонной российской техники он обнародовал на своем YouTube-канале. Спустя девять месяцев после освобождения он решился вернуться в застенки, где его держали, чтобы сделать фильм о том, как выжил.

Вместе с ним в комнате держали 11 человек, и Анатолию приходилось спать на полу у двери.

"Мы отмечали, какой день прошел – перечеркнули. Часто было, что воды не было, приходилось раз в неделю купаться, 2 литра воды на человека. 30-40 градусов жара. Вдумайтесь. Как можно выжить? А выжили", – рассказал мужчина в сюжете ТСН.

Кроме того, он рассказал, что россияне иногда выводили пленников во двор, но надев мешок на голову, а воду и еду давали в ограниченном количестве. Анатолия пытались заставить снимать российскую пропаганду.

"Подключили к пальцам ног. Говори – да или нет. Нет пока. Терял сознание. Три раза током пытали. А так – электрошокер, бит – это привычные вещи", - отметил мужчина.

Захватчики отпустили Анатолия за три дня перед освобождением города. Многих своих узников россияне бросили в закрытых камерах.

Также захватчики ограбили дом бывшего узника и сейчас ему приходится снимать свои видео на камеру друга, а компьютер купил за донаты.

Освобождение Харьковской области - главные новости

Контрнаступательная ВСУ в Харьковской области началось в сентябре 2022 года. Уже 8 сентября украинская армия контролировала город Балаклея. Спустя два дня защитники освободили Купянск, а уже 11 сентября был освобожден Изюм.

Блестящая операция освобождения Харьковской области стала еще одним гвоздем в гроб российской войны против Украины. При этом росСМИ сообщили, что одной из причин успеха ВСУ в сентябре 2022 года были масштабные военные учения РФ на Дальнем Востоке.

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