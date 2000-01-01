Шевченковский районный суд г. Киева сегодня отменил решение Днепровского районного в городе Киеве совета от 20 апреля 2006 года об избрании Александра СОТНИКОВА председателем Днепровского райсовета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующее решение было принято на основании иска депутата Днепровского районного совета Александра БОЖКО.

«Основанием для решения Шевченковского районного суда стал тот факт, что на момент избрания председателем райсовета А.Сотников имел представительский мандат депутата Киевского городского совета, а также то, что имелись существенные нарушения в протоколах результатов голосования по избранию А.Сотникова председателем Днепровского в городе Киеве совета», - отмечает пресс-служба КГГА.

Кроме того, Шевченковский районный суд обязал главу Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО обратиться в Секретариат Президента Украины с представлением об освобождении А.Сотникова от должности главы Днепровской райгосадминистрации.