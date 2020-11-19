Археологи проводят раскопки в Звенигороде, который на 200 лет старше Львова.

В городе Звенигород Львовской области археологи обнаружили руины панского дома XVI века.

Об этом в Facebook сообщает Научно-исследовательский центр "Спасительная археологическая служба".

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Как сообщается, на месте раскопок нашли уже одну из печей, изразцы и несколько стеклянных окошек. Археологи предполагают, что печь относится к 16-17 векам. А окна барского домика состояли из маленьких фрагментов стекла, что придавало ему вид мозаики.

По предположениям ученых, летописный Звенигород мог иметь площадь около 140 га. Несмотря на масштабные раскопки, которые происходили в ХХ веке сейчас город изучен не более чем на 10%.

В средневековье там был один из крупнейших городов Западной Украины. Первое летописное упоминание о нем датируется 1086 годом, что делает его почти на 200 лет старше Львова. В первой половине XII век - это столица Звенигородского княжества. Именно здесь построили первые на территории Западной Украины белокаменные церковь и дворец.

Многочисленные археологические находки рассказывают о Звенигороде как богатом и красивом городе, где были развиты образование и искусства. Именно отсюда происходят три древнейших письменных документа государственного архивного фонда Украины – берестяные грамоты. Город существовал до 1241 года, когда дотла был сожженмонголо-татарами, и с тех пор не восстанавливал своего величия.

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Автор: УНИАН