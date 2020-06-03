В ВОЗ решили возобновить испытания гидроксихлорохина для лечения коронавируса

Ранее сообщалось, что многие ученые призвали к осторожности при использовании гидроксихлорохина.

Всемирная организация здравоохранения возобновила клинические испытания гидроксихлорохина для лечения от коронавирусной инфекции.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус, сообщает CNBC.

"Совет по мониторингу безопасности данных решил, что нет оснований для прекращения международного испытания после рассмотрения имеющихся данных о препарате", - сказал Гебреисус.

Ранее Всемирная организация здоровья временно прекратила клинические испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от коронавируса. Заявление было сделано через несколько дней после того, как исследование, опубликованное медицинским журналом The Lancet, показало, что госпитализированные пациенты с Covid-19, принимавшие гидроксихлорохин, имели более высокий риск смерти, чем те, кто его не принимал.

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"На основании имеющихся данных о смертности члены комитета выяснили, что нет причин изменять протокол лечения. Исполнительная группа получила эту рекомендацию и одобрила продолжение всех испытаний, включая гидроксихлорохин", - отметил гендиректор организации.

Отметим, что в средине апреля Минздрав Украины включил гидроксихлорохин в протокол лечения от Covid-19. А в начале мая Индия официально передала Украине 30 тыс. таблеток препарата с гидроксихлорохином в качестве гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.

Также ранее сообщалось, что многие ученые призвали к осторожности при использовании гидроксихлорохина.

В то же время в Европейском агентстве лекарственных средств заявляли, что гидроксихлорохин, как и хлорохин, не следует использовать против Covid-19, кроме как в клинических испытаниях и в чрезвычайных ситуациях общенационального масштаба.

Гидроксихлорохин - противомалярийный препарат, который существует уже не одно десятилетие. Во многих странах в последние месяцы его используют для лечения коронавируса Covid-19.

Как сообщал ранее УНИАН, ученые нашли человека, кровь которого блокирует COVID-19.

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