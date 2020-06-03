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В ВОЗ решили возобновить испытания гидроксихлорохина для лечения коронавируса

23:07, 03 июня 2020
Наука и IT
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REUTERS

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус, сообщает CNBC.

"Совет по мониторингу безопасности данных решил, что нет оснований для прекращения международного испытания после рассмотрения имеющихся данных о препарате", - сказал Гебреисус.

Ранее Всемирная организация здоровья временно прекратила клинические испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от коронавируса. Заявление было сделано через несколько дней после того, как исследование, опубликованное медицинским журналом The Lancet, показало, что госпитализированные пациенты с Covid-19, принимавшие гидроксихлорохин, имели более высокий риск смерти, чем те, кто его не принимал.

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"На основании имеющихся данных о смертности члены комитета выяснили, что нет причин изменять протокол лечения. Исполнительная группа получила эту рекомендацию и одобрила продолжение всех испытаний, включая гидроксихлорохин", - отметил гендиректор организации.

Отметим, что в средине апреля Минздрав Украины включил гидроксихлорохин в протокол лечения от Covid-19. А в начале мая Индия официально передала Украине 30 тыс. таблеток препарата с гидроксихлорохином в качестве гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.

Также ранее сообщалось, что многие ученые призвали к осторожности при использовании гидроксихлорохина.

В то же время в Европейском агентстве лекарственных средств заявляли, что гидроксихлорохин, как и хлорохин, не следует использовать против Covid-19, кроме как в клинических испытаниях и в чрезвычайных ситуациях общенационального масштаба.

Гидроксихлорохин - противомалярийный препарат, который существует уже не одно десятилетие. Во многих странах в последние месяцы его используют для лечения коронавируса Covid-19.

Как сообщал ранее УНИАН, ученые нашли человека, кровь которого блокирует COVID-19.

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