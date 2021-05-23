Американские цикады устраивают многонедельные оргии под действием психоделиков и амфетамина. После этого у них отпадают гениталии.
Об этом сообщает Smithsonian Magazine.
Читайте такжеУченые научились контролировать поведение грызунов с помощью чипа в мозгуА все из-за того, что цикады, пробираясь под землей, заражаются грибком Massospora. Он "накачивает" их наркотиками и заставляет участвовать в безумных оргиях до тех пор, пока у них не отвалятся гениталии.
Держатся они очень долго - от 4 до 6 недель непрерывного спаривания. И тогда гениталии насекомых отпадают, на их месте прорастает грибок Massospora, а герои-любовники умирают.
Как пишет Vice, внутри популяции цикад грибок передается половым путем, при этом само спаривание зараженных особей непродуктивно, так как у них уже больше нет гениталий.
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