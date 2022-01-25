Исследователи выяснили, что женщины чаще всего умирали из-за внезапного аномального сердечного ритма.

В структурном подразделении Лондонского университета – St George's, ученые провели исследование и выяснили, что средний возраст смертности из-за сердечно-сосудистых проблем во время или через час после секса составляет 38 лет.

Исследователи рассмотрели 6 847 случаев внезапной смерти по сердечно-сосудистым причинам, которые с января 1994 года по август 2020-го были направлены в центр сердечной патологии при больнице им. Святого Георгия, из них только 0,2% (17 случаев) зафиксированы во время секса или после него, сообщает theconversation.com, ссылаясь на исследование, опубликованное в JAMA Cardiology.

По данным ученых, более трети случаев смертей – 35% – зафиксированы среди женщин. Причиной смерти женщин не были сердечные приступы – их фиксировали у пожилых мужчин.

Читайте такжеУченые сделали неожиданное открытие о сексе на пляжеВ исследовании говорится, что чаще всего смерть наступала из-за внезапного аномального сердечного ритма, а на втором месте – расслоение аорты (самый большой артериальный сосуд организма).

Ученые пришли к выводу, что люди в возрасте до 50 лет неожиданно умирали из-за внезапного аномального сердечного ритма или кардиомиопатии (поражения сердечной мышцы по невыясненной причине).

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины рассказали о пользе секса. В частности, в ведомстве отметили, что благодаря регулярным половым актам повышается уровень сопротивляемости организма неинфекционным заболеваниям.

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