Исследователи объясняют это тем, что именно в этот день человеческий организм наиболее активно вырабатывает половые гормоны.

Каждый человек наверняка хоть раз в жизни чувствовал, что сегодня "не то время" для интимных отношений. Ученым, наконец, удалось определить в какие дни лучше заниматься сексом, а в какие – о нем забыть.

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Так, ученые выяснили, что лучшим днем для секса является четверг. Исследователи объясняют это тем, что именно в этот день человеческий организм наиболее активно вырабатывает половые гормоны. Об этом пишет maximum.fm со ссылкой на psychologytoday.

"Рекомендуем парам, когда они хотят заняться сексом, начинать делать это утром. Имеем в виду, что они посвящают весь день заботе, расслаблению, составлению хорошего плана, созданию приятных моментов", – говорят специалисты.

В понедельник ученые наоборот рекомендуют воздержаться от интима: сказывается усталость из-за начала рабочей недели. Это негативно влияет на человека, и может даже вызвать беспричинную агрессию к своей половинке.

При этом в субботу лучше всего рожать! Если вы сможете спрогнозировать и родить в этот день, то малыш имеет много шансов стать известным политиком и даже президентом. Так, например, по данным ONS, Англией с 1900 года правил 21 премьер-министр, шесть из которых родились в субботу.

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Автор: Виктория Гордиенко