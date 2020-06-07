Больше всего жалоб на работу мессенджера пришло из Европы.

Работа мессенджера Telegram восстановлена после глобального сбоя, который произошел в субботу вечером, 6 июня.

Читайте такжеСбой в системе: Google разослала случайным людям частные видео

Больше всего жалоб на работу мессенджера пришло из Украины, европейской части России, Италии, Нидерландов, Великобритании, Германии и других стран.

В Украине Telegram хуже всего работал в Киеве, Донецке, Запорожье, Львове, Харькове.

О причинах сбоя пока не сообщается.

Как сообщал УНИАН, в работе мессенджера Telegram в субботу вечером, 6 июня, произошел массовый сбой.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram