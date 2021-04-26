Касается она в первую очередь тех, кто любит кофе, и тех, у кого есть пенис.

Ученые из Научно-исследовательского центра здоровья при Университете штата Техас (США) выяснили, что те мужчины, которые потребляют в день две-три чашки кофе, куда реже своих презирающих кофеин современников сталкиваются с эректильной дисфункцией.

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Как пишет Maxim, ученые так же сравнили действие кофеина с эффектом от виагры. И кофеин, и виагра усиливают приток крови к пенису, делая его внушительнее и убедительнее.

Другой любопытный момент: один из исследователей доктор Дэвид Лопес заявил, что подобное положительное влияние кофеина на потенцию особенно заметно у мужчин с лишним весом. Почему повезло именно им, ученые пока не выяснили.

Так что плесни-ка себе еще кофейку. Но сильно не увлекайся: злоупотребление кофе ведет к сердечной недостаточности. То есть проблем с потенцией, может и не будет, но воспользоваться ты ею все равно не сможешь.

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Автор: Иван Бойко