Украина занимает очередь за первыми лекарствами против COVID-19 – Степанов

Дексаметазон с 1950-х годов используют для лечения ревматоидного артрита, астмы, воспаления глаз и лечения пациентов с отеком мозга.

Президент Владимир Зеленский дал распоряжение срочно начать переговоры относительно предзаказа вакцины против COVID-19, которую успешно протестировали оксфордские ученые.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, цитирует УП. Жизнь.

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Глава Минздрава уточнил, что речь о вакцине компании АstraZeneca, которую предприятие разработало вместе с Оксфордским университетом и продолжает работать над ней.

«Эта процедура начала длиться. Для нас это важно, важно, чтобы Украина была одной из первых стран, где тоже будет применена соответствующая вакцина, которая пройдет все клинические испытания», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Всемирная организация здравоохранения приветствовала результаты исследования Дексаметазона оксфордских ученых, что может помочь в лечении пациентов со сложной формой коронавируса.

Ученые же утверждают, что лекарства могут оказаться «на удивление дешевым» средством с пандемией COVID-19.

Дексаметазон с 1950-х годов используют для лечения ревматоидного артрита, астмы, воспаления глаз и лечения пациентов с отеком мозга.

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