Судно остановилось у берегов Чили, и возвращаться не будет.

Украинский ледокол "Ноосфера" вынужден был прервать свое первое путешествие к антарктической станции "Академик Вернадский" из-за начавшейся войны РФ против Украины.

Судно остановилось у берегов Чили, и возвращаться не будет, сообщает Би-би-си.

В свое первое плавание украинский ледокол вышел в конце января. Помимо прочего он вез вакцины от коронавируса для полярников со станции "Академик Вернадский". Но когда началась война путешествие пришлось прервать.

"Это тяжело для всей команды. Они очень переживают за свои семьи, пытались им звонить. Но мы стараемся оставаться позитивными", - рассказал капитан "Ноосферы" Павло Панасюк.

В настоящее время на судне 26 человек. По сообщениям чилийских СМИ, корабль в Украину не вернется, а по сообщениям украиских медиа, Польша предложила "Ноосфере" обслуживать ее антарктическую станцию, вместо судна из РФ, от услуг которого Польша отказывается.

Как сообщал УНИАН, 28 января ледокол "Ноосфера" отправился в свое первое плавание в Антарктиду от причала морского вокзала Одесского порта. На борту корабля – топливо, продукты питания, оборудование и вакцина от коронавируса для полярников.

Ледокол "Ноосфера"

19 августа 2021 года Украина за $5 млн купила легендарный британский ледокол "Джеймс Кларк Росс", а 5 октября он прибыл в Одессу. В конце октября стало известно, что "Джеймс Кларк Росс" получил название "Ноосфера". Оно связано с именем академика Владимира Вернадского, который данному научному направлению посвятил много лет.

Собственный океанографический ледокол открывает целый ряд новых возможностей для украинской науки и ученых. Прежде всего, он позволит после длительного перерыва вернуться к исследованиям Мирового океана, решить логистические проблемы на антарктической станции "Академик Вернадский".

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