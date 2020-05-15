Данные карт и телефонов: Дубилет анонсировал специальную панель по отслеживанию украинцев дома

Динамику соблюдения украинцами самоизоляции можно смотреть по дням.

Дмитрий Дубилет, занимавший должность министра в Кабинете министров Алексея Гончарука, заявил о создании информационной панели (дашборда), с помощью которой можно отслеживать соблюдение украинцами режима самоизоляции в разных регионах страны.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

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«Мы добавили новый крутой дашборд (панель индикаторов – УНИАН). Теперь можно посмотреть, как украинцы придерживаются самоизоляции в разных регионах и в динамике по дням», - написал он.

По данным Дубилета, дашборд содержит агрегированную информацию о мобильности абонентов от компании «Киевстар», а также данные по использованию банковских карт и данные компании Apple.

Так, сообщил Дубилет, первые графики дашборда показали, что на Пасху почти 60% жителей городов Киевской области остались дома; наиболее дисциплинированными в выходные дни были жители Херсонской области (61% из них оставались дома каждое воскресенье во время карантина).

Как сообщал УНИАН, в апреле Дмитрий Дубилет заявил о создании сайта, на котором можно отслеживать влияние карантина на экономику Украины.